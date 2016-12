FestNatal se despede do público na edição de 2016

Chegou o último dia do FestNatal Araxá 2016. Nesta sexta-feira, 23, você não pode perder a grande festa de encerramento do Festival Internacional de Cultura e Arte de Araxá. São grandes atrações para fechar com ‘chave de ouro’ e muita emoção.

A programação começa às 18h30 com uma bela apresentação da Banda Lira Araxaense para encantar a todos. Logo após, Felipe Rosa e Trio estarão na Praça de Alimentação levando um clima gostoso e de confraternização para os presentes. Na sequência, a intensa performance do baixista Eduardo Machado para emocionar o público.

O FestNatal 2016 vai se despedir com um grande espetáculo. Em destaque novamente o talento de Araxá. A dupla Ludy e Miller prometem um grande show que vai deixar saudades.

Haverá ainda esquetes, oficinas de artes e o Papai Noel para recebera criançada com seu sorriso carinhoso e abraço fraterno! Venha com seus amigos e toda a família para este dia especial, que marca mais um ano de sucesso do FestNatal Araxá.