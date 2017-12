Final do Campeonato Brasileiro de Vôlei Feminino Sub 15 acontece neste sábado

O Campeonato Brasileiro de Seleções Sub 15 Feminino – Taça Potengi Lucena, teve início na última segunda-feira, 11, com a abertura oficial, realizada no Tribunal do Juri do Uniaraxá.

As equipes participantes vieram dos Estados de Santa Catarina, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O palco das disputas é o Ginásio do Uniaraxá, parceiro deste importante Campeonato. A final está marcada para sábado, 16, às 15 horas, seguida da entrega de medalhas para as equipes campeãs. Confira!