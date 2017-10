Fliaraxá apresenta os embaixadores e lança programação

Foram empossados na última segunda (23/10) mais oito embaixadores do Fliaraxá – Festival Literário de Araxá: Lizete Ribeiro, Annette Akel, Bruno Riffel, Cesar Campos, Glayr França Jordão, José Oscar De Melo, Emilio Neumann e Rafael Nolli. Eles se unem aos outros 40 embaixadores do Festival. Esse título é conferido a autoridades e personalidades do município que “abraçam o evento” e que, juntos à organização, são representantes oficiais do Fliaraxá, com o intuito de disseminar o incentivo à leitura.

Durante o lançamento desta sexta edição do festival, o curador e fundador do Fliaraxá, Afonso Borges, apresentou as novidades do evento. “Alguns dos mais importantes escritores de Língua Portuguesa estarão presentes no evento, o africano Mia Couto, Gonçalo Tavares, José Eduardo Agualusa, pra conversar, pra dialogar com os brasileiros Sérgio Abranches, Sérgio Rodrigues e tanta gente boa que tem nesse país”, adianta Afonso.

Nesta edição, o evento que tem como tema: “Língua, Leitura e Utopia” terá como patrono, o escritor José Saramago (in memorian) e o como autor homenageado, Mia Couto. Além disso, várias novidades estão previstas, como o ‘Diálogos em Espiral’, uma série de debates que busca mais interação entre convidados e o público. E dois novos espaços também serão inaugurados no VI Fliaraxá: o ‘Espaço Araxá Terra das Letras’, dedicado aos escritores da cidade e que tem como curadores Rodrigo Feres e Luiz Humberto França e o ‘Espaço Araxá Gastronomia’, que além de contar com os mais deliciosos quitutes da cidade, receberá grandes shows como de Pato Fu e João Donato.