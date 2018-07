FMF veta Fausto Alvim para os jogos do Araxá na Segunda Divisão

A Federação Mineira de Futebol (FMF) vetou o Estádio Municipal Fausto Alvim para os jogos do Araxá Esporte Clube na Segunda Divisão do Campeonato Mineiro 2018.

Em ofício encaminhado à diretoria do alvinegro, a FMF justificou o veto baseado em uma vistoria que aponta que “o gramado do estádio está em péssima condição, com piso duro e irregular, presença de ervas daninhas (tiriricas) e ausência de grama em diversos pontos, além da necessidade de ampliação do banco de reservas”.

O estado do gramado, de acordo com a FMF , não está de acordo com o inciso 3° do artigo 30 do Regulamento Específico da Competição (REC), que diz: fica inabilitado e/ou vetado para uso do Campeonato se o gramado não estiver compatível com a prática profissional, condição esta que será atestada, antes de iniciado o Campeonato, e vistoriada, a qualquer tempo, após iniciado o Campeonato, através do Departamento de Estádios da FMF.”

As fotos da vistoria do gramado do Fausto Alvim estão impressas no ofício encaminhado ao clube.

Além da condição do gramado, a FMF também apontou que os quatro laudos referentes ao Fausto Alvim exigidos para a disputad de competições não foram apresentados. São os laudos referentes à segurança; vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto; prevenção e combate a incêndio e pânico; e condições sanitárias e de higiene.

O inciso 1° do artigo 30 da REC estipula que fica inabilitado e/ou vetado para uso do Campeonato se um ou mais laudos não forem aprovados pelo Departamento de Estádios da FMF e/ou pelo Ministério Público.

Com o veto do Fausto Alvim, o clube deve indicar uma segunda opção para o exercício de mando de campo. Até o momento a diretoria do Araxá não se manifestou sobre o veto.

O Fausto Alvim é de propriedade da Prefeitura de Araxá, que cede voluntariamente o estádio a custo zero para os jogos das categorias de base e profissional do clube. Nos três últimos anos, a prefeitura arcou com despesas de transporte, alimentação e hospedagem nos jogos fora de casa.

A prefeitura também cede um espaço no estádio para funcionamento da estrutura administrativa do Araxá, arcando despesas de água e luz, além de ter reformado o alojamento para a abrigar a equipe júnior.

Além disso, o poder público arca com despesas de iluminação dos jogos noturnos e disponibiliza ambulância durante as partidas.

O programa Diário na Volt 87,9 FM recebe o diretor de futebol Estefano Caetano e o treinador Rogério Henrique nesta quinta-feira (26), às 8h. Na pauta, o veto ao Estádio Municipal Fausto Alvim, preparação do Araxá para a Segunda Divisão e demais assuntos relacionados ao clube.