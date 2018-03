Frigorífico Municipal começa a operar em caráter experimental

O prefeito Aracely de Paula visitou as novas instalações do Frigorífico Municipal que funciona em caráter experimental. A visita contou também com as presenças das secretárias Lucimary Ávila (Governo) e Diane Dutra (Saúde), e do coordenador da área médica da UPA Municipal, Dr. Alonso Garcia de Rezende, acompanhados pelo secretário de Desenvolvimento Rural, Alexandre Carneiro de Paula.

O frigorifico está fechado há cerca de seis anos, após interdições devido a questões sanitárias. Com a interdição, o preço da carne na região sofreu aumento e os donos de açougues passaram a ter dificuldades relacionadas ao local de abate.