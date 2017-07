Gabriel Teixeira consegue o 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO 2017

Aconteceu no último domingo, 23, na cidade de Domingos Martins/ES, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike XCO 2017, onde o atleta Gabriel Teixeira, conseguiu a 3º colocação, ladeado dos melhores atletas do país. Na categoria sub30, onde os atletas percorreram quatro voltas no percurso de 4,4km. O percurso foi marcado por subidas muito íngremes na largada, fato este que exigiu muita força por parte dos competidores. Outra característica da pista são as várias passagens por single track, o que exige muita técnica.

“Volto pra Araxá, trazendo a medalha de bronze e a sensação de dever comprido. É imensurável a alegria de mais essa conquista. Só tenho a agradecer a todos os que se esforçaram e empenharam para tornar possível minha presença nessa competição”, Ressalta o atleta.

Gabriel tem o apoio da CBMM, Clinica Roberto Rocha, Sippa Engenharia, Ciclo Araxá, Vitalle, Victory Suplementos, Power Açaí, Dr. Constantino e Farmácia Curare