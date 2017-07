Governador Fernando Pimentel e políticos de Araxá visitam Bem Brasil em Perdizes

O govenador Fernando Pimentel visitou nesta terça-feira (18) em Perdizes, Território Triângulo Sul, a nova unidade industrial da Bem Brasil, maior fabricante de batata pré-frita congelada do país, que investiu cerca de R$ 200 milhões no empreendimento. O governador conheceu as instalações da empresa e destacou a importância da empresa para a economia do Estado.

“A Bem Brasil é a maior produtora de batata processada do Brasil. É um orgulho para nós. A empresa está expandindo sua produção em Minas Gerais, já tem uma usina de processamento em Araxá. Agora tem esta aqui em Perdizes, e vai continuar investindo. Enfim, é uma empresa modelo, que hoje é mineira porque está produzindo aqui quase metade do consumo de batata processada do Brasil”, afirmou Fernando Pimentel.

A Bem Brasil, fabricante 100% brasileira de batata pré-frita congelada e flocos desidratados de batata, foi fundada em dezembro de 2006, em Araxá, município do Território Triângulo Sul mineiro. Com a nova fábrica – inaugurada em fevereiro de 2017 – a empresa ampliou a capacidade de produção anual para 250 mil toneladas de batata pré-frita congelada, o que equivale a 55% do consumo interno do produto. A empresa emprega 600 colaboradores diretos e gera dois mil empregos indiretos.

Segundo o diretor-presidente da empresa João Emílio Rocheto, a nova unidade da Bem Brasil Alimentos, em Perdizes, insere o país no mapa das mais modernas e automatizadas fabricantes mundiais de batata pré-frita congelada, abrigando máquinas e equipamentos com a mais alta tecnologia disponível para as várias etapas do processo de produção. “Essa tecnologia é restrita a apenas alguns países, pois são poucas as fabricantes desse produto no mundo. Por isso, tivemos de importar grande parte da linha de produção”, explicou Rocheto.

Também participaram da visita os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha, e de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Miguel Corrêa, os prefeitos de Perdizes, Vinícius Figueiredo Barreto, e de Araxá, Aracely de Paula, a vice-prefeita Lídia Jordão e o deputado estadual Bosco, entre outras autoridades.