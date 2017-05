Governo de Minas Gerais e Codemig investem em melhorias viárias em Araxá

O Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), está investindo em melhorias viárias em Araxá. O novo convênio está sendo desenvolvido junto à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) e prevê a duplicação da Avenida Hitalo Ros, com construção de ciclovia, e o prolongamento da Rua Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães, que ligará a região do Batalhão da Polícia Militar com a rodovia BR 262. As iniciativas foram alinhadas com o apoio do deputado estadual Bosco (PTdoB).

O Governo de Minas Gerais, por meio da Codemig, investirá R$ 4 milhões nas ações, em benefício da região e da sociedade. O recurso será liberado em duas parcelas, previstas para os meses de junho e julho. A contrapartida do município será de R$ 6,5 milhões, totalizando mais de R$ 10 milhões de investimentos.

O prefeito Aracely de Paula, esteve em Belo Horizonte no último mês, na companhia da secretária de Governo, Lucimary Ávila, e da assessora Maria Regina. Em visita à Codemig, Aracely foi recebido pelo diretor de Mineração, Energia e Infraestrutura da Empresa, Marcelo Arruda Nassif, e assinou o convênio para a execução das obras.

As ações integram as diversas iniciativas da Codemig em Araxá, com empenho do deputado Bosco e alinhamento perante a Prefeitura. Junto à Codemig, definiu-se que a nova iniciativa substituirá o montante que seria destinado pela Empresa para a revitalização do Parque do Cristo.

Outras melhorias

Também em Araxá, estão sendo providenciadas melhorias viárias nas rodovias AMG-0705 e AMG-0715 (Barreiro). O convênio com a Setop abrange a execução de obras de restauração do pavimento na rodovia AMG-0705 e a implantação do trevo no trecho do entroncamento AMG-0715 (Barreiro), com investimento de R$ 8 milhões. Os recursos foram liberados pela Codemig.

Vila do Artesanato

Outra ação do Governo de Minas Gerais e da Codemig em Araxá é a implantação da Vila do Artesanato, cuja viabilização conta com o comprometimento do deputado Bosco. O objetivo do espaço é fomentar e fortalecer a produção e comercialização do artesanato regional, visando a alavancar o seu reconhecimento e participação no turismo e na economia regional. O empreendimento será realizado pela Codemig e irá contribuir para a valorização e preservação das diversas manifestações culturais locais, oferecendo ao artesão de Araxá e região um local de promoção de seu ofício.

O local irá reunir artesãos de diversas especialidades regionais, como tecelagem, escultura, bordados e alimentos, facilitando o escoamento da produção local. A construção da Vila do Artesanato é uma demanda antiga no município e permitirá revigorar o artesanato na região, dando uma atração adicional ao Parque do Barreiro, que recebe turistas de diversas regiões. Por meio do artesanato, o turista terá contato com o micro e pequeno empresário. A iniciativa reflete a diretriz governamental de valorizar os diversos territórios mineiros.

A proposta é construir um equipamento democrático, onde os artesãos tenham espaço para mostrar seus trabalhos. O projeto contempla também uma das metas da política pública do Governo de Minas Gerais para o artesanato, que é estabelecer ações permanentes para o segmento. Em Minas Gerais, existem cerca de 300 mil artesãos. A cadeia produtiva da atividade movimenta anualmente cerca de R$2,2 bilhões para a economia do Estado.