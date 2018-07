Grande Arraiá tem atrações musicais e gastronômicas neste fim de semana

Evento com entrada gratuita será realizado no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto.

Quem não gosta de boa música, comidas típicas e bom humor? Neste fim de semana o maior Arraiá da região reúne tudo isso num ambiente de luzes, cores, animação e estrutura diferenciada. Com o objetivo de resgatar uma das maiores tradições desta época do ano no Estado, a Fundação ACIA elaborou uma programação para agradar todas as gerações e fazer do pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto ponto de encontro entre elas.

A festa será realizada em dois dias. No sábado (28) a partir das 17h quem abre o evento é a banda 100% Caipira e o grupo Araxá Dance Company. Na sequência o público poderá ser “testemunha” num casamento caipira e vai se divertir com a apresentação da quadrilha “Matutos do Sertão”, de Uberlândia. A noite será encerrada com a apresentação da Orquestra Sanfônica de São Paulo.

No domingo (29) a animação continua com a apresentação da quadrilha “Forrozarte”, de Uberlândia e shows regionais. Dalila & Pedrinho Júnior sobem ao palco e convidam a Comitiva Magalhães e Erick & Dinei. Entre as apresentações, o bom humor invade a festa com os causos caipiras vencedores do concurso.

Sobre o Grande Arraiá

O Grande Arraiá encerra o Circuito Junino da TV Integração que este ano contou com a participação de 13 entidades. Estas instituições ficarão responsáveis pelas barraquinhas do evento, que oferecerão todas as deliciosas comidas típicas das festas juninas.

O Grande Arraiá do Circuito Junino é realizado pela Fundação Acia e Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento é uma iniciativa da TV Integração e conta com o patrocínio da CBMM, Zema e apoio da Prefeitura Municipal de Araxá.

Serviço

Grande Arraiá do Circuito Junino

Dias: 28 (sábado) e 29 de julho (domingo)

Horário: a partir das 17h.

Local: Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto

Entrada: Franca