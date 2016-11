Grupo Fratelo abre inscrições para Curso Livre de Teatro em Araxá

Um dos mais tradicionais grupos de teatro de Araxá, o Grupo Fratelo, está com inscrições abertas para o Curso Livre de Teatro. As aulas inaugurais serão nos dias 26/11 e 03/12, a partir das 15h e as inscrições devem ser realizadas com a equipe de coordenação do Grupo Fratelo por telefone.

O curso é gratuito e o público alvo é de pessoas a partir de 12 anos. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (34) 9 8844-5217 (OI) ou (34) 9 9812-2043 (VIVO/Whats App). O Espaço Fratelo fica na Rua Wantuir Batista da Costa, 54, na Vila João Ribeiro, em frente ao estacionamento do Hotel da Torre.