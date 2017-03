Grupo TUPAM apresentará o espetáculo ‘’As melhores histórias de Pinóquio’’

O Grupo TUPAM (Teatro Universitário de Patos de Minas), apoiado pelo NAC (Núcleo de Arte e Cultura) do UNIPAM (Centro Universitário de Patos de Minas), apresentará no dia 1º de abril, no Teatro Municipal de Araxá, o espetáculo “As melhores histórias de Pinóquio” e convida a todos para prestigiarem este momento.

O espetáculo infantil é uma adaptação do texto original de Carlo Collodi, que conta sobre Pinóquio, boneco de madeira, que sonhava em ser um menino de verdade. Até seu sonho se tornar real, Pinóquio vivencia inúmeras aventuras. Estas são contadas por atores que transferem para o palco, com muita graça, o espírito divertido e trágico de Pinóquio em seu constante conflito entre o bem e o mal.

A convite feito pela curadoria do Teatro Municipal de Araxá o grupo, que já havia apresentado o espetáculo ‘’Escola de Mulheres’’ no ano passado, volta com força total trazendo muita arte e diversão para o público araxaense.

Autora: Larissa Arantes – Aluna do 5º período de jornalismo do UNIPAM

Data da apresentação: 01/04/2017

Horário: 19h

Entrada franca.

Ingressos: A partir do dia 27/03/2017 no Teatro Municipal de Araxá