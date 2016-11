Homem é preso com arma de fogo e drogas no centro

Nesta semana, a Polícia Militar esteve em uma casa da rua Cassiano Lemos no centro de Araxá, onde um homem foi preso acusado de tráfico de drogas. Diversas denúncias apontavam o local como ponto de uso e venda de entorpecentes e uma equipe do Tático Móvel confirmou as suspeitas.

Um dos moradores percebeu a presença dos policiais militares e tentou fugir para o quintal, porém foi acompanhado e preso. Com o homem de 26 anos de idade foi encontrado um rádio na frequência da polícia.

Logo em seguida, os militares realizaram uma busca pelo imóvel. Foram encontradas uma porção de maconha e uma pedra de crack, que se fracionada, renderia aproximadamente 81 pedras do tamanho usado para o comércio ilegal, além de certa quantia em dinheiro.

Os policiais também encontraram uma arma de fogo calibre 44 e munição. O homem vai responder pelos crimes de posse de arma de fogo e envolvimento com o tráfico de drogas.