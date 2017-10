Homem é preso com arma e munição no bairro Morada do Sol

Na tarde de ontem (25), a Polícia Militar compareceu na av. Doutor Danilo Cunha, bairro Morada do Sol em Araxá, onde localizou W.L.S. (42 anos). De posse do mandado de busca e apreensão foram realizadas buscas em sua residência, sendo localizado um revólver calibre 32 municiado com quatro cartuchos intactos e grande quantia de dinheiro.

Ressalta-se que o suspeito não trabalha e não soube explicar, ao certo, a procedência do dinheiro. No local também foram apreendidos um CPU e um HD, devido a denúncias de outros crimes.

Foi dada voz de prisão por posse de arma de fogo, sendo o suspeito conduzido até a Delegacia de Polícia com o material apreendido.