Homem tenta comprar em supermercado com requisição falsa e acaba preso pela PM

Na noite de ontem (17), a Polícia Militar foi acionada por funcionários de um supermercado que fica na av. Getúlio Vargas. Eles relataram que um homem usando o uniforme de uma empresa de Araxá esteve no estabelecimento e tentou realizar uma compra de aproximadamente R$ 3.000. Como pagamento, ele apresentou uma requisição de outra empresa que é conveniada com o supermercado.

Desconfiados do valor da compra, funcionários do supermercado tentaram contatar o proprietário da empresa requerente, momento em que o autor percebeu a ação e fugiu do local.

Após o atendimento no supermercado e com as características do autor, policiais militares localizaram o suspeito na rua Brígido de Melo Filho. Ele ainda estava com o uniforme usado na ação. O autor foi identificado como um homem de 32 anos de idade e reconhecido pelas vítimas do supermercado e de outras empresas como postos de combustíveis onde o autor aplicou o mesmo golpe usando requisições falsas.

O homem foi preso em flagrante delito pelo crime de estelionato e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil.