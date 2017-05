Horário especial do comércio na semana do Dia das Mães

Mediante acordo firmado entre o Sindicato dos Empregados no Comércio de Araxá e Tapira – Sindecat, e o Sindicato do Comércio de Araxá, fica estipulado o funcionamento do comércio varejista de Araxá nos dias e horários abaixo indicados.

1ª) Fica autorizado o trabalho no comércio varejista de Araxá, independentemente de acordo em separado, nas datas e horários seguintes:

2ª) As horas extras serão compensadas conforme clausula 11° da Convenção Coletiva de trabalho em vigor, ou pagos com adicional de 80%.

3ª) As empresas no dia 13/05 (sábado) deverão fornecer refeição aos empregados, inclusive fica assegurado aos empregados o direito de intervalo de no mínimo 1(uma) hora para descanso e alimentação.

4ª) Os empregados poderão laborar até o limite de 02 (duas) horas extras no dia 13/05/2017 (sábado). Data Dia da Semana Horário 11 e 12 de Maio 5 ª e 6ª feira Das 09:00 às 20:00 horas 13 de Maio Sábado Das 09:00 até 17:00 horas

