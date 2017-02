Hospital da Unimed Araxá vai gerar 150 empregos diretos

O vereador Raphael Rios visitou as obras do Complexo Hospitalar da Unimed Araxá nesta segunda-feira (30), no Setor Sul da cidade. Acompanhado pelo superintendente Eugênio Pacelli de Carvalho, Raphael Rios conheceu a estrutura de 11 mil m² do hospital de média complexidade que contará com 96 leitos, sendo 10 para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Além disso, o complexo abrigará centro de diagnóstico por imagem, quimioterapia, unidade de internação, pronto-socorro e centro cirúrgico entre os principais serviços.

De acordo com Eugênio, o investimento para a construção do Hospital da Unimed Araxá é de R$ 47 milhões por recursos próprios da entidade, com geração de 150 empregos diretos e 450 empregos indiretos e inauguração prevista para 31 de julho (95% das obras estão concluídas).

Ele diz que a Unimed Araxá conta com cerca de 50 mil usuários e o empreendimento também vai atender pacientes particulares e oferecer serviços contratados ou conveniados, com possibilidade de adesão de órgãos públicos e privados.

Raphael Rios destaca que o futuro hospital será um ganho em relação ao mercado de trabalho e serviços de saúde. “Fiquei muito feliz com o convite da diretoria da Unimed Araxá para conhecer a obra do hospital. O empreendimento está quase concluído e pode ser mais uma porta para que a Administração Municipal realize convênios e adquira serviços como consultas, exames, cirurgias e internações”, relata o vereador.