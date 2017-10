Hotéis de Araxá registram ocupação de mais de 80%

Mesmo sendo períodos considerados de baixa temporada no turismo nacional, Araxá recebeu muitos turistas nos últimos meses de agosto e setembro. De acordo com levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, os hotéis que participaram da pesquisa registraram uma média de ocupação de 80,69%. O número correspondente a mais de 2 mil leitos ocupados, um crescimento de 35% em relação ao mesmo período de 2016.

A grande movimentação para o período é fruto da captação de eventos para o município e reflete o bom momento vivido por Araxá, que consta no Mapa do Turismo Brasileiro. O município é classificado como de maior concentração de fluxo de turistas domésticos e internacionais e que oferece melhor infraestrutura. Eventos como o Dançaraxá, Enduro Dona Beja e FDS Gourmet que reuniu food trucks, carros antigos e motos esportivas contribuíram para o alcance desses resultados.

O levantamento da ocupação hoteleira no município é feito mensalmente pela Prefeitura e serve como um importante parâmetro para avaliar o que precisa ser realizado, principalmente junto ao trade turístico. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas, Geraldo Lima Júnior, a Prefeitura de Araxá não mede esforços para recepcionar os eventos que ocorrem na cidade.

“Essa atração de novos eventos e a manutenção dos que já se tornaram tradicionais, como a Copa Internacional de Mountain Bike, incrementam o trade turístico e proporcionam, não somente a melhor taxa de ocupação nos hotéis, mas também um movimento nos postos de combustíveis, nas lanchonetes, nos restaurantes, nas pizzarias, nas lojas de artesanatos, de doces e de cachaças. Acontece um verdadeiro festival de encontro na cidade e de convivência com as pessoas, uma confraternização que Araxá tem experimentado muito nos últimos tempos”, ressalta o secretário.

Geraldo acrescenta que a limpeza das vias públicas e a iluminação a LED são fatores fundamentais para Araxá se fortalecer como cidade turística. “Queremos atrair mais turistas e, isso vai acontecer naturalmente ao longo do tempo. Teremos em breve a reinauguração do Parque do Cristo totalmente revitalizado e modernizado e, futuramente, a entrega do Museu Dona Beja à comunidade. São pontos turísticos muito importantes que estavam apagados e, agora a Prefeitura de Araxá tem revitalizado. Com certeza vamos aumentar ainda mais essa taxa de ocupação nos hotéis e isso certamente refletirá na geração de empregos”, destaca.

Semana do Turismo

A Prefeitura Municipal de Araxá realizou em setembro passado a Semana do Turismo. O evento promoveu palestras, espetáculo musical e visitas a pontos turísticos programados com o objetivo de provocar um importante debate sobre o desenvolvimento do turismo do município. A realização da Semana do Turismo recebeu uma avaliação altamente positiva por parte da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovações Tecnológicas. Cerca de duas mil pessoas prestigiaram as atrações.