II Engetec e Semana de Atualização Profissional movimentaram o campus do Uniaraxá

O campus do Uniaraxá esteve movimentado com dois importantes eventos tradicionais do Calendário Acadêmico, engajando Docentes, Discentes, Profissionais e Instituições Parceiras. O objetivo dos eventos foi garantir aos Estudantes e à Comunidade local informações e experiências, além das salas de aulas. Ambos foram um grande sucesso e alcançaram seus objetivos; deixando como resultado a construção de diversos conhecimentos nas mais variadas áreas.

O II Engetec – Encontro de Engenharia e Tecnologia de Araxá – já se consolidou como um importante evento para a área de Engenharia na cidade; reunindo Profissionais, Professores e Estudantes do Uniaraxá e do Cefet Araxá; Instituições organizadoras do evento. A abertura da segunda edição do Encontro ocorreu no último dia 07/05, com apresentação musical e uma palestra ministrada pelo Engenheiro Gustavo Maiera. O evento seguiu sua programação durante a última semana, com atividades variadas: palestras, mesas redondas, atividades práticas e workshops. Além das atividades teóricas e práticas, o Engetec 2018 contou, também, com atividades culturais e esportivas, como o Torneio de Futebol Society, entre o Uniaraxá e o Cefet Araxá.

De acordo com o Professor e Coordenador do Curso de Engenharia Civil do Uniaraxá, Pedro Diamante Miranda, o encontro possibilitou aos participantes inúmeras alternativas de aprendizado. “O Engetec, desde a sua primeira edição, tem se mostrado como uma oportunidade única de aprendizado e atualização para a Comunidade Acadêmica; e, também, para os Profissionais externos, na região de Araxá. Nessa segunda edição, foi observada uma grande valorização do evento por parte dos Estudantes, Professores, Profissionais e Instituições ligadas à Engenharia. Foram ofertadas mais de 60 atividades, entre palestras, minicursos, oficinas, atividades culturais e desportivas. Tal diversificação permitiu que os participantes tivessem inúmeras alternativas e pudessem buscar o enfoque em áreas de interesses individuais. Outro ponto positivo foi a integração entre Professores e Estudantes das duas Instituições organizadoras, Cefet-MG e Uniaraxá; bem como a expansão da rede de contatos destes com o mercado profissional, local e regional, por meio da interface com os ministrantes de cada atividade”, conta o Professor.

Outro Evento de sucesso foi a Semana de Atualização Profissional dos Cursos da área de Saúde da Instituição; cujo início ocorreu no último dia 07/05, com uma grande palestra sobre Práticas Baseadas em Evidências. A Semana de Atualização Profissional envolveu os Cursos de Estética e Cosmética, Enfermagem, Fisioterapia e Educação Física em atividades como palestras, workshops, mesas redondas e oficinas práticas. Para o Prof. Dr. José Carlos da Silva, Diretor do Instituto de Ciências da Saúde, Agrárias e Humanas, o evento oportuniza a completa formação acadêmica aos Estudantes participantes. “Na Semana, os Estudantes tiveram a oportunidade de vivenciar e conhecer profissionais experientes do mercado de trabalho onde atuarão, quando se graduarem. Os Estudantes na Graduação se preocupam com a formação acadêmica, no dia a dia; nesses eventos, eles têm a oportunidade de conhecer o que o mercado oferece em tempo real. De fato, o evento é de extrema importância para a completa formação acadêmica”, conta Professor José Carlos.

Cada Curso da área de Saúde realizou, em pontos diferentes da Instituição, uma atividade diferenciada; movimentando, assim, o campus e levando aos Estudantes a oportunidade de participarem e viverem as mais diversas experiências. As atividades abordaram temas com o objetivo de agregar valor ao trabalho desenvolvido durante o Ano Letivo em sala de aula; e, assim, construir conhecimentos cruciais ao desenvolvimento teórico e prático dos Estudantes.

O Curso de Estética e Cosmética, por exemplo, levou às Alunas práticas inovadoras, repassadas por profissionais de sucesso na área. “A Semana de Atualização Profissional é uma oportunidade enriquecedora para os acadêmicos do Curso de Estética e Cosmética; momento no qual recebemos profissionais de diversas áreas para compartilharem suas experiências e conhecimentos. Nessas atividades de Extensão, criamos oportunidades e vínculos externos para o nosso futuro egresso”, comenta Giselle Cunha, Professora e Coordenadora do Curso de Estética e Cosmética do Uniaraxá.

O Uniaraxá encerrou a Semana com seu principal objetivo alcançado: ser uma Instituição de Ensino de excelência, com práticas inovadoras. O Centro Universitário aguarda agora os próximos eventos, com a certeza do sucesso das atividades que envolvem e movimentam toda a Comunidade Acadêmica; comprometida com a qualidade e a inovação para a construção de novos conhecimentos.