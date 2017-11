Inaugurada escola Romália Porfírio no bairro Max Neuman

Atender as necessidades e expectativas da comunidade num espaço amplo, funcional e acolhedor resumem a importância da inauguração oficial da Escola Municipal Professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, promovida pela Prefeitura, 6. A instituição, situada no bairro Max Neumann, funciona desde fevereiro de 2017, atende 350 crianças de quatro e cinco anos da Educação Infantil e alunos do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental. O prédio tem capacidade para atender até mil alunos. O investimento na construção da Escola foi da ordem de R$1.645.373,32.

O nome da escola, professora Romália Porfírio de Azevedo Leite, foi aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pelo prefeito Aracely de Paula, através da Lei 7.115 de 06 de outubro de 2016.

Participaram da solenidade, a família da homenageada, juntamente com o prefeito Aracely de Paula, o deputado federal Mário Heringer, o deputado estadual Bosco, a secretária de Educação Gessy Glória, a diretora Teresinha Idelma Benfica Benedito, pais e alunos, secretários, vereadores e população em geral. As crianças da instituição, profissionais e alunos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio abrilhantaram o evento com apresentações musicais e de dança. Romália Porfírio viveu de 1938 a 1999, se destacando na preocupação em conferir qualidade e disciplina aos alunos e educadores das instituições onde trabalhou.

“Quem planta educação planta um sonho, e eu entendo que a perpetuação do nome da professora Romália se fará através do sucesso e aprendizado de seus alunos e a devoção para com nossa cidade e o futuro. Estamos satisfeitos de oficializarmos a entrega desta unidade escolar à comunidade do Bairro Max Neumann. Abrimos as portas de uma escola, com muita satisfação, pois ela vai atender alunos de todas fixas etárias,”, afirma o Prefeito Aracely.

Para a diretora Teresinha Idelma Benfica, a conquista da instituição de ensino no Max Neumann supre um anseio antigo que auxiliará no contato com a comunidade através da educação. “O Max Neumann é um bairro distante, então termos uma escola é de muita ajuda para as famílias que antes tinham que deslocar os alunos para estudar em bairros distantes. Temos, agora, uma escola grande, de qualidade, com excelentes profissionais. A estrutura é excelente e de referência, recebemos mobiliário novo para as salas, os demais espaços são amplos, modernos e bem feitos”, destaca a diretora.

O sentimento de satisfação é compartilhado pela confeiteira Patrícia Cristina de Sousa, mãe de quatro alunos da escola. “Essa escola está ajudando bastante, pois no bairro faltava ter uma escola. Vai auxiliar no desenvolvimento e educação dessas crianças, acho isso muito importante. As salas e o pátio ficaram muito bons e espaçosos, e junto com a quadra, que será inaugurada, ela se tornará uma escola completa”, avalia a mãe.

Homenagem a Romália Porfírio de Azevedo Leite

Nascida em 18 de abril de 1938, a araxaense iniciou sua trajetória na educação com a formação no Curso Normal do Colégio São Domingos. Anos depois, cursou Pedagogia pela FAFI/Araxá e especializou-se em Supervisão, Orientação e Inspeção Escolar, além de Administração Universitária e Metodologia do Ensino Superior.

A irmã da homenageada, Rolanda Azevedo de Castro, discursou com gratidão a todos que estiveram ao lado de Romália no trabalho em prol da educação e, também, ao reconhecimento conferido pelo município.

“É com muito orgulho e alegria que participamos da inauguração da escola que leva o nome da minha irmã. O sonho da Romália era vivenciar histórias boas e construtivas onde a educação fosse refletida em todos os sentidos. Para isso, ela dedicou grande parte da sua vida breve de quem se empenhava na missão de educar, preparar educadores e contribuir para a história e desenvolvimento do nosso povo”, enfatizou.