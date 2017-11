Inaugurado novo ginásio poliesportivo no bairro Jardim Natália

A Prefeitura Municipal inaugurou o Ginásio Poliesportivo Paulinho de Souza no bairro Jardim Natália na última sexta (24). Comunidade, membros da imprensa, prefeito Aracely de Paula, secretários e assessores do governo municipal participaram da cerimônia de inauguração. A entrega oficial do ginásio poliesportivo contemplou bairro situado no Setor Norte de Araxá e beneficiará milhares de crianças e adolescentes.

O Ginásio Poliesportivo possui um espaço multifuncional com 1455 metros quadrados de área coberta. Projetado para a prática de diversas modalidades, o local dispõe de um palco para apresentações artísticas, camarins e vestiários. Essa inauguração marca definitivamente mais uma etapa realizada do projeto de reforma e construção dos ginásios nos bairros da cidade. Na ocasião, atletas que participaram das etapas dos Jogos do Interior de Minas Gerais (JIMI) e dos Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) representaram diversas modalidades esportivas, como handebol, voleibol e basquete, que estarão em disputa no ginásio inaugurado para atender a população de todas as idades.

Com a prática esportiva em destaque, o ginásio recebeu o nome de Paulinho de Souza. Natural de Araxá, ele nasceu no dia 25 de janeiro de 1924 e faleceu em maio de 2003, aos 79 anos de idade. Era casado com Gasparina Elvira de Souza, com quem teve 12 filhos, ele dedicou à profissão de sapateiro, fazendo reparos e consertos em todos os tipos de calçados. Ele era um apaixonado pelo esporte e se destacou como lateral-direita do Najá, time do futebol amador da cidade.

Um dos filhos do homenageado, Sebastião Donizete de Souza, discursou representando a família, agradeceu e lembrou que a homenagem significa principalmente o reconhecimento a tudo feito no esporte em prol da população de Araxá. “Nosso pai Paulinho amava tanto o futebol que se casou com o pé quebrado, fruto de um drible. Ele fez história no futebol por gloriosos anos na equipe que vestia a camisa de número sete com chutes e passes certeiros. Juntamente com os seus amigos, deram vários títulos ao seu ilustre clube mineiro, o Najá. Foram anos que ficaram marcados na história do futebol da nossa cidade representando uma equipe apelidada de ‘Um Punhado de Bravos’. Aqui, através desse magnífico ginásio, edifica-se uma história para que os filhos de Araxá sigam a caminhada no esporte”, relata emocionado.

O secretário municipal de Esportes, Adolfo Maurício da Silva, enfatiza a presença maciça de técnicos da secretaria para a realização e incentivo de grandes projetos esportivos em prol da cidade. “Temos grandes projetos para 2018. O espaço físico à disposição da nossa equipe é o melhor que podíamos receber e vamos trabalhar nele sob a coordenação de profissionais capacitados nas diferentes modalidades esportivas. É um ginásio poliesportivo que, além de valorizar o setor norte, vem oportunizar aos moradores e comunidade de um modo geral, um espaço seguro para a prática de esportes e lazer”, ressalta o secretário.

Para o prefeito Aracely de Paula, a inauguração do ginásio é um marco para a comunidade, permitindo que crianças, jovens e adolescentes e público em geral, possam se dedicar à prática do esporte de maneira saudável. “É possível dotar esse setor de tudo aquilo que ele merece e que precisa ser feito. Eu quero fazer uma conclamação: vamos acreditar na força da união e, acima de tudo, no poder modificador do trabalho. Ele lembrou do início da obra do Ginásio quando visitava aquela região junto com o Secretário de Obras. “Solicitei ao Donizete para fazer uma arquitetura majestosa que pudesse marcar definitivamente o local. O ginásio é uma homenagem aos trabalhadores de Araxá, aos homens de bem, humildes, e de mãos calejadas que fazem a diferença. Paulinho de Souza é referencial de uma classe trabalhador”, disse o prefeito.