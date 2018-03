Inovação Tecnológica com riqueza Araxaense: CBMM lança o Niobium Solar Mobile Project.

A história da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, sempre esteve ligada a inovação tecnológica. Recentemente a empresa divulgou, em um grande evento destinado à comunidade externa e imprensa, sua mais nova aposta para o mercado de nióbio, o Niobium Solar Mobile Project. Este notável projeto é um belo exemplo de como a empresa pode colaborar para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis.

O projeto é resultado da parceria entre a CBMM e a startup americana Current Motor, o principal produto desta união de forças foi a primeira motocicleta elétrica com emissão zero do mundo. O protótipo da motocicleta já transita pelo complexo industrial da empresa a cerca de quatro anos, apresentando ótimos resultados em autonomia e manutenção. Os 90% de nióbio em seu quadro estrutural, garantem a motocicleta maior leveza, resistência, eficiência e durabilidade.

Além da motocicleta a empresa apresentou também sua estação solar móvel, que conta com aço microligado com nióbio no qual confere a estrutura da estação uma boa combinação de propriedades mecânicas. A estação dispõe de seis painéis solares, tornando viável o carregamento das motocicletas em lugares afastados que não contam com disponibilidade de carregamento. Além do mais, as estações podem ser facilmente transportadas por caminhão, trem e navio.

Em depoimento, Eduardo Ribeiro, atual presidente da Companhia, afirmou que o grande desafio da empresa é aumentar o tamanho do mercado e manter a liderança não só área comercial, mas também na área de tecnologia. O Diretor Industrial e de Relações com a Comunidade, Rogério Contato Guimarães, também destacou que a empresa buscou durante anos as aplicações para o nióbio, sendo o primeiro desafio desenvolver produtos e processos a partir do minério bruto.

A CBMM que já é líder mundial trilhou um grande caminho até este posto. Isto porque, quando as reservas de nióbio foram descobertas ainda não era conhecido uso comercial nem mercado para o elemento. A empresa desde então tem se tornado pioneira em tecnologia para o nióbio no mundo, investindo constantemente em novas aplicações, como a motocicleta.

No atual centro de tecnologia da Companhia trabalham mais de oitenta pesquisadores e técnicos afim de aperfeiçoar produtos e processos. Além do centro no Brasil, a empresa também possui uma subsidiária na Suíça, voltada para o desenvolvimento de novas aplicações e divulgação das alternativas de emprego do nióbio. O grande êxito da empresa é consequência de anos de investimento em tecnologia e planejamento estratégico.

Confira o vídeo da demonstração: