Inscrições abertas para ‘Cursos Sesc’

O Sesc, integrado ao Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, tem várias oportunidades e caminhos para quem quer começar o ano buscando novos conhecimentos. Estão abertas, até 15 de fevereiro, as inscrições para os Cursos Sesc. São cerca de 3 mil vagas entre pagas e gratuitas, nas áreas de Cultura, Educação e Esporte para as unidades de Araxá e Patos de Minas, no Alto Paranaíba; Paracatu, no Noroeste do estado, e Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Em todo o estado, a instituição oferece mais de 11 mil vagas nas áreas de Cultura, Educação e Esporte. Há atividades disponíveis para crianças, jovens e adultos. O período, a carga horária e as faixas etárias variam conforme o curso, e podem ser acessados em cursos.sescmg.com.br

As vagas gratuitas são direcionadas preferencialmente a trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes. Por sua vez, as vagas pagas estão disponíveis para todo o público geral. Para ambos, é necessário estar habilitado no Sesc, ou seja, possuir o cartão do cliente.

Confira os cursos/modalidades disponíveis em cada uma das unidades:

Sesc Araxá: futsal, natação, iniciação esportiva, desenho, pintura, dança, dança de salão, corpo em movimento, canto e violão

Sesc Patos de Minas: desenho e violão

Sesc Paracatu: futsal, natação, iniciação esportiva, ballet, dança e violão

Sesc Uberaba: inglês, futsal, natação, iniciação esportiva, voleibol, jazz, dança, ballet, teatro e violão

Sesc Uberlândia: inglês, futsal, natação, iniciação esportiva, voleibol, dança, dança contemporânea, experimentação criativa, dança – baby class, jazz, viola caipira, violão, canto coral infantil, flauta doce e teclado

SERVIÇO

Inscrições Cursos Sesc em Araxá, Patos de Minas, Paracatu, Uberaba e Uberlândia

Áreas: Cultura, Educação e Esporte

Confira as modalidades aqui

Período: até 15 de fevereiro de 2018

Locais:

Sesc Araxá: rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha | Informações: (34) 3201-8100

Sesc Patos de Minas: rua Major Gotre, 1411, Centro | Informações: (34) 3823 6275

Sesc Paracatu: rua Euridamas Avelino Barros, 347, Lavrado | Informações: (38) 3311-3800

Sesc Uberaba: rua Ricardo Misson, 411, Fabricio | Informações: (34) 2103-9200

Sesc Uberlândia: rua Benjamim Constant, 844, Aparecida | Informações: (34)3304-1200