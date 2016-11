InscriÃ§Ãµes do Concurso PÃºblico da Prefeitura de AraxÃ¡ sÃ£o prorrogadas

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Recurso Humanos, informa que as inscrições para o Concurso Público foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 10 de janeiro de 2017.

As inscrições continuam sendo realizadas via internet no endereço www.imam.org.br. Quem tiver dificuldade de efetuar a inscrição pela internet poderá comparecer no Posto de Inscrição à Rua Presidente Olegário Maciel, n° 365, Centro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, com documento de identidade e CPF para efetivar a participação no concurso.

Mais informações sobre o Concurso Público da Prefeitura de Araxá e os editais estão disponíveis nos

sites www.imam.org.br ou www.araxa.mg.gov.br/concurso.php