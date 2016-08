Inscrições para Programa de Estágio da Vale Fertilizantes em Araxá encerram nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (17), o período de inscrições para a etapa do segundo semestre do Programa de Estágio 2016 da Vale Fertilizantes. Ao todo, serão oferecidas 82 vagas para estudantes do Ensino Superior e Técnico nas unidades da empresa em Araxá, Tapira, Uberaba e Belo Horizonte (MG), Cajati, Cubatão e São Paulo (SP), Catalão (GO) e Rosário do Catete (SE).

O processo seletivo é constituído por etapa de inscrição na sessão carreiras do site da empresa, provas on-line, triagem de currículos e entrevista, dinâmica de grupo, exames médicos e entrega de documentação. A empresa oferece aos estagiários bolsa-auxílio, vale-transporte ou transporte da empresa, vale-refeição ou alimentação no local, assistência médica e seguro de vida.

Para as unidades de Araxá e Tapira, a empresa seleciona alunos de curso superior em Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Candidatos do ensino técnico podem concorrer às vagas de Mecânica, Eletromecânica, Mineração, Química e Meio Ambiente. Para todas as vagas, é necessário ter formação prevista entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017.

Para todas as vagas, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e estar matriculados em instituições de ensino reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Para mais informações, acesse: http://www.valefertilizantes.com