Jogos Estudantis terá atletismo no sábado

A segunda etapa dos Jogos Estudantis 2016 começa neste sábado, 19 de novembro, com a realização das competições de atletismo. Na primeira fase dos jogos realizados pela Prefeitura de Araxá, por meio da Assessoria Municipal de Esportes Especializados, foram disputadas as modalidades de handebol, futsal, vôlei e basquete.

No atletismo serão disputados os 50 metros livres e revezamento 50 metros para as categorias Pré-Mirim e Mirim e 100 metros livres e revezamento 4×100 para as demais categorias. As provas começam às 8h na pista de atletismo do 37º Batalhão da Polícia Militar.

No próximo dia 26 é a vez da competição de xadrez no ginásio da Escola Estadual Delfim Moreira.

A edição 2016 dos Jogos Estudantis 2016 começou em setembro e já premiou as seguintes modalidades:

Basquete Masculino Juvenil (15 e 16 anos) – campeão: Cefet

Basquete Feminino Juvenil – campeão: Colégio São Domingos

Futsal Fraldinha Feminino (7 e 8 anos) – campeão: Escola Municipal Dona Gabriela

Futsal Fraldinha Masculino – campeão: Colégio Dom Bosco

Futsal Pré-Mirim Feminino (9 e 10 anos) – campeão: João Botelho

Futsal Mirim Feminino (11 e 12) – campeão: Armando Santos

Futsal Infantil Feminino (13 e 14 anos) – campeão: São Domingos

Fustal Juvenil Feminino (15 e 16) – campeão: Escola Estadual Dom José Gaspar

Futsal Masculino Fraldinha – campeão: Colégio Dom Bosco

Futsal Masculino Pré Mirim – campeão: Colégio Dom Bosco

Futsal Mirim Masculino – campeão: Escola Estadual Armando Santos

Futsal Infantil Masculino – campeão: Vasco Santos

Futsal Juvenil Masculino – campeão: Cefet

Handebol Pré-Mirim Feminino – campeão: Escola Municipal Dona Gabriela

Handebol Mirim Feminino – campeão: Escola Municipal Aziz J Chaer

Handebol Infantil Feminino – campeão: Colégio São Domingo

Handebol Juvenil Feminio – campeão: Dom José Gaspar

Handebol Pré-Mirim Masculino – campeão: Colégio São Domingos

Handebol Mirim Masculino – campeão: Escola Estadual Maria de Magalhães

Handebol Infantil Masculino – campeão: Escola Estadual Maria de Magalhães

Handebol Juvenil Masculino – campeão: Cefet

Vôlei Mirim Feminino (11 e 12 anos) – campeão: Colégio São Domingos

Vôlei Infantil Feminino – campeão: Luisa de Oliveira Faria

Vôlei Juvenil Feminino – campeão: Colégio São Domingos

Vôlei Mirim Masculino – campeão: Colégio São Domingos

Vôlei Infantil Masculino – campeão: São Domingos

Vôlei Juvenil Masculino – campeão: Cefet