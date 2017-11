José Otávio Lemos recebe homenagem da Câmara Federal

Foto: Jotale

Na ocasião, 41 brasileiros foram escolhidos para o Mérito pelos seus currículos significativos para avanços de várias áreas da coletividade.

O araxaense José Otávio Lemos recebeu, durante sessão solene no Plenário Ulisses Guimarães da Câmara Federal, a mais alta homenagem outorgada pelo Legislativo Nacional: o Mérito Legislativo.

“Criada em 1983, a Medalha Mérito Legislativo destina-se a distinguir e condecorar autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao Poder Legislativo ou ao Brasil. O indicado pode ser cientista, político, ator, cantor, religioso, enfim qualquer pessoa que em certo momento da história do País realizou trabalho que teve repercussão e recebeu a admiração do povo brasileiro”, relatou o Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), durante a abertura do evento.

José Otávio Lemos obteve a distinção das mãos do deputado Marcos Montes (PSD), em reconhecimento ao seu trabalho na área agropecuária, pela suas produções literárias (livros na área da agropecuária, poemas, contos e literatura infanto-juvenil) e também pelas suas obras, reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, como artista plástico.

Também foi agraciada a Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, Presidente do Supremo Tribunal Federal; a cantora e compositora Elza da Conceição Soares; a jogadora de futebol Marta Vieira da Silva e o presidente do Facebook Mark Elliot Zuckerberg.