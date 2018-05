Jovens são presos após assalto à residência e PM recupera itens roubados

A Polícia Militar apreendeu um adolescente e prendeu um jovem de 18 anos, suspeitos de assaltarem de uma casa no último sábado (12). Os militares foram acionados pela vítima que relatou o crime.

Um senhor disse que estava em um posto de combustível quando deu carona a um dos autores. Pouco tempo depois, o criminoso retornou à sua casa com um comparsa e anunciou o assalto. Eles estavam com uma arma de fogo e uma faca.

Os autores roubaram um veículo Fiat/Palio, um aparelho de TV 42 polegadas, certa quantia em dinheiro, dois aparelhos celulares e um cartão bancário. A Polícia Militar iniciou rastreamentos e localizou o veículo acidentado, na rua Benedita Apolinária, bairro Domingos Zema.

No local, os dois suspeitos foram abordados sendo um adolescente de 15 anos e o autor J.L.C.P. (18 anos). Eles estavam com a chave do veículo da vítima. Na residência dos dois envolvidos foram localizados os materiais roubados. Ambos confessaram a autoria do crime, tendo o adolescente relatado que utilizou uma réplica de arma no crime, a qual não foi localizada pela PM. Os autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil e todo material foi recuperado.