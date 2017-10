Jovens são presos por suspeita de envolvimento com o tráfico no Francisco Duarte

Na noite de ontem (5), a Polícia Militar prendeu dois autores suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Francisco Duarte.

A abordagem foi feita durante patrulhamento pela rua Funcionário José Guerra quando uma guarnição da PM deparou com B.M.V.S. (21 anos). O jovem estava em atitude suspeita e aparentava avisar alguém sobre a presença dos militares.

Segundo informações, a região do córrego existente próximo ao local estaria sendo utilizadas por traficantes para esconder drogas.

O primeiro suspeito B.M.V.S. foi alcançado antes de conseguir avisar L.C.B.S. (21 anos), que estava saindo das margens do córrego portando uma sacola.

Ao perceber a presença policial, L.C.B.S. correu, conseguindo arremessar a sacola na água. Porém, duas buchas de maconha caíram no chão antes da sacola cair no córrego. Diante do exposto, os envolvidos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil.