Lançamento da revista O Trem da História, 53ª edição

A Prefeitura de Araxá e a Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), lançaram a edição n° 53 da revista “O Trem da História” que faz um grande resgate de personalidades e acontecimentos que marcaram a cidade. A solenidade foi realizada nesta quinta-feira, 17 de novembro, no Teatro Municipal.

A revista “O Trem da História” é elaborada anualmente pela equipe da FCCB. “Nós estamos falando de pessoas que estão vivendo na sociedade e também de fotos de Araxá atual. É uma continuação das edições anteriores. Falamos de tudo de mais importante que ocorreu no século 20 e, agora estamos no século 21 projetando o futuro de Araxá. É um trabalho para ajudar o historiador do futuro mostrando o Araxá de hoje”, comentou a presidente da FCCB Magaly Cunha Porfírio Borges.

Os homenageados receberam a edição da revista e o troféu que marcou a homenagem para cada um que foi citado na revista. A secretária de Educação Gessy Glória Lemos entregou os troféus e também foi homenageada pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB).

A noite de quinta-feira teve espaço também para apresentação musical “Os Saltimbancos” executada pelos professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo e o standy up “Comer, Rezar e Ahmar” com o humorista uberabense Victor Ahmar.

Homenageados

Alice Maria de Paiva; Altivo dos Reis; Ana Maria Afonso Agostini; Ângelo de Castro; Cecília Beatriz Pereira Rosa; Elizabeth Fraga; Ely Severino de Resende; Ênio Braga de Araújo; Fábio Drummond; Fábio Pinheiro dos Santos; Fernando Eugênio Machado; Francisco de Assis Silveira; Gessy Glória Lemos; Jerônimo Rodrigues da Silva; José Álvares dos Santos; José Leopoldo Jorge Akel; José Maria Lemos; Luiz Ricardo Vieira Chaer; Mara Dutra; Marcelo de Gusmão Machado; Márcio Antônio de Paula Duarte; Margarida de Ávila; Maria José Chadu Assunção; Marlene Pereira Borges; Marlene Goulart; Miriam Teixeira Valle; Ricardo Zema; Sônia Maria Ribeiro e Valda Sanchez.