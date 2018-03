Lançamento do livro “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses” no Teatro Municipal de Araxá

Na próxima segunda (26), será lançado o terceiro livro do escritor araxaense José Dagualberto Borges, “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses”, no Teatro Municipal de Araxá, a partir das 19h.



Segundo o autor, “ nossa expectativa é muito grande em torno da chegada do “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses”, é um livro contagiante, curioso, que faz várias homenagens às famílias tradicionais de nossa Araxá e da região. Eu me sinto muito feliz e realizado, por ter conseguido chegar ao terceiro livro da minha carreira.”

Dalgo é autor de “Os Montandon de Minas Gerais”, seu primeiro livro; o “Álbum Histórico de Araxá” e agora o “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses”.

Sobre seu terceiro livro, explica: “Levei quase dois anos para concluir todo o trabalho de pesquisa e garimpagem deste novo livro. Foi um trabalho muito detalhado, mas gratificante, pois todas as famílias tradicionais de Araxá, que estão no livro, me abriram as portas de suas casas, disponibilizando, fotos, documentos e acervos pessoais, com toda gentileza e satisfação. Esse relacionamento fraterno e amigável com as famílias foi contagiante, pois eu fui recebido de braços abertos em todas as casas.”

Com 198 páginas ilustradas e quase mil fotografias inéditas e exclusivas das tradicionais famílias de Araxá, dentre elas os Montandon, os Borges, os Paiva, os Cunha, entre outros.

O evento contará com as presenças especiais dos ilustres araxaenses Magaly Cunha e Tarcísio Cardoso, além da apresentação da Orquestra Camerata de Araxá. O escritor Dalguito Borges fará uma sessão de autógrafos com os convidados.

O livro, Álbum Histórico das Famílias Araxaenses’ , tem a chancela do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura ( Pronac – 171080 ) e patrocínio da empresa CBMM .

O evento tem o apoio e parceria especiais da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, Teatro Municipal de Araxá e da Presidente da FCCB – Annette Akel.

Serviço

Livro: Álbum Histórico das Famílias Araxaenses

Data: 26/03, segunda-feira

Horário: 19h

Local: Teatro Municipal de Araxá