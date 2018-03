Lançamento do livro “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses”

O novo livro do escritor e artista plástico araxaense, José Dagualberto Borges, o Dalgo, “Álbum Histórico das Famílias Araxaenses” será lançado no próximo dia 26. Repleto de fotos inéditas, o livro faz reverência as famílias tradicionais de Araxá e região.

Concebido durante dois anos, após intenso trabalho de pesquisa e garimpagem o autor, José Dagualberto, com muita paciência e faro de historiador, conseguiu mais de mil fotos inéditas e exclusivas para compor a obra, que tem 198 páginas ilustradas.

O lançamento será no próximo dia 26, a partir das 19h, no Teatro Municipal de Araxá. O evento contará com participações especiais dos ilustres araxaenses Magaly Cunha e Tarcísio Cardoso, além da apresentação especial da Orquestra Camerata de Araxá. O autor estará presente, e fará uma sessão de autográfos.

O livro contou com o apoio do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura ( Pronac – 171080 ) e patrocínio da CBMM .