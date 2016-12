Leilão Solidário promovido pela Arap arrecada mais de R$ 230 mil

A solidariedade e união de produtores rurais, sociedade civil, empreendedores e instituições sociais e empresariais transformaram o Leilão “Natal Contra o Câncer” em um grande sucesso. O evento promovido pela Associação dos Ruralistas do Alto Paranaíba (Arap) levou centenas de pessoas ao Parque de Exposições Agenor Lemos no último sábado (17), e arrecadou mais de R$ 230 mil. Cerca de 150 animais e dezenas de brindes foram arrematados durante o leilão, que contou também, com bingos e barracas com comidas típicas.

Os valores arrecadados no leilão serão repassados para a Campanha “Natal Contra o Câncer” e investidos na conclusão do Centro de Quimioterapia da Santa Casa de Misericórdia de Araxá. A obra de 687,79 m² terá sala de administração, dois consultórios, duas salas de espera, sala de urgência/procedimentos, posto de enfermagem, sala de aplicação adulto e de aplicação infantil, Copa, DML e utilidades.

O objetivo da campanha é arrecadar R$ 800 mil para conclusão do projeto onde será instalado o setor de oncologia, que a principio irá funcionar em parceria com o Hospital Dr. Hélio Angotti de Uberaba.