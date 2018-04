Líderes nos três estágios, Brasil e EUA são campeões da 1º etapa da CIMTB

O dia foi de decisão e muita poeira na primeira etapa da CIMTB Levorin em Araxá. O brasileiro Henrique Avancini (Cannondale Factory Racing) e a americana Chloe Woodruff (Stans-Pivot Pro Team P/B) foram os grandes campeões do Cross Country Olímpico (XCO) na tarde deste domingo (15). Os dois também levaram a melhor na classificação geral. Os vice-campeões do XCO e geral ficaram com os brasileiros Luiz Henrique Cocuzzi (Lar – Scott – Mauro Ribeiro – Vzan) e Raiza Goulão (Primaflor-Mondraker Rotor Ajram Capital Team). Compõe os terceiros lugares do estágio e geral, Catriel Soto e Agustina Apaza da Seleção Argentina.

Avancini, que venceu pelo quinto ano consecutivo a primeira etapa da CIMTB Levorin, falou da importância da competição no cenário de MTB Mundial. “Eu já cheguei em Araxá muito bem fisicamente, motivado, precisando da vitória, já vivi muitas situações aqui, e vencer cinco anos uma prova desse nível não é nada fácil. Eu só consigo extrair essa performance pelo que o evento significa para mim e para o Moutain Bike brasileiro, o que eu consigo aqui vai muito além da minha condição física, a atmosfera de Araxá é especial, por isso eu sempre dou trabalho nesta etapa e espero isso sempre” ressaltou.

A disputa foi intensa na Super Elite Masculina. Com poucos segundos de diferença durante toda a prova, Cocuzzi não deu mole e pedalou forte para tentar ultrapassar Avancini nos últimos metros da pista sobre os gritos da torcida que lotou o complexo do Barreiro nos três dias de evento. “A disputa foi forte durante a corrida inteira, no final eu tentei uma ultrapassagem mais forte principalmente na descida Dona Beja, e nos metros finais peguei um impulso para acelerar forte, mas ele ainda permaneceu. Foi uma boa disputa e fiquei muito feliz”, afirmou.

Domínio americano entre as mulheres

Na Super Elite Feminina, apesar da brasileira Raiza Golão ter conquistado o lugar mais alto do pódio na Short Track, a americana Chloe permaneceu em primeiro no geral. “Esse é um evento fantástico e é minha primeira vez em Araxá, já é a minha quarta vez no Brasil e eu não tenho nada a reclamar, pretendo voltar. Todos são muito legais e tem essa energia incrível, definitivamente hoje foi um dia maravilhoso. A pista é fantástica, muito rápida e difícil, eu estava muito empolgada para essa corrida. A Raiza é uma competidora muito forte e fizemos uma bela corrida juntas, fiquei muito feliz com meu resultado” comentou a campeã.

Raiza Goulão que pedalou com estratégia reconheceu o feito da americana e quer focar agora na Copa do Mundo de MTB. “Eu tinha feito uma estratégia e percebi que ia faltar no final, eu vi a Chloe no Pan e sabia que ela corria muito. Na última volta, na parte técnica eu estava ganhando alguns segundos, mas desgastei. De qualquer forma estou muito feliz com o resultado, agora é hora de recuperar e me preparar para a Copa do Mundo”, finalizou.

Confira o top 10 do Resultado Final da Etapa

Super Elite Feminina

Chloe (Woodruff Stans-Pivot Pro Team) – 2h20’12”275 Raiza Goulao Henrique (Primaflor-Mondraker Rotor Ajram Capital Team) – 2h20’44”738 Agustina Maria Apaza (Merida Argentina) – 2h24’04”858 Paula Quiros (Gili Bike) – 2h26’19”163 Luciana Roland (Selección Argentina Xco) – 2h31’06”703 Leticia Jaqueline Soares Candido (Audax Fsa) – 2h34’03”635 Ines Gutierrez (Massi) – 2h34’49”493 Viviane Favery Costa (Cannondale Brasil Racing) – 2h34’49”553 Hercilia Najara Ferreira De Souza (Ciclovia Team / Seja Biker) – 2h36’07”144 Maria Fernanda Castro (Avulso) – 2h39’28”058

Super Elite Masculina

Henrique da Silva Avancini (Cannondale Factory Racing) – 2h16’19”529 Luiz Henrique Cocuzzi (Lar – Scott – Mauro Ribeiro – Vzan) – 2h16’22”367 Catriel Andres Soto (Selecion Argentina De Mtb) – 2h17’28”483 Keegan Swenson (Stans-Pivot Pro Team P/B) – 2h19’31”001 Shlomi Haimy (Avulso) – 2h19’55”040 Rubens Donizete Valeriano (Sense Factory Racing) – 2h19’56”644 David Rosa (Portugal) – 2h20’16”396 Daniel Grossi Soares De Souza (Groove/Chaoyang/Shimano/Asw) – 2h20’29”610 Jose Gabriel Marques De Almeida (Groove Chayoang Shimano Asw) 2h20’41”130 Sherman Trezza De Paiva (Cannondale Brasil Racing) – 2h21’01”408

Confira os resultados.