Livro “Patrimônios da Terra” retrata a Serra da Canastra e o Rio Paraná

Lançamento ocorreu no Teatro Municipal e lotou o espaço com as presenças de professores e alunos das redes municipal, estadual e particular de ensino.

Retratar os patrimônios da terra através de conhecimento científico transformado em divulgação cultural. Foi com essa proposta que a Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Educação, e o Ministério da Cultura lançaram a obra intitulada “Patrimônios da Terra – A Serra da Canastra e o Rio Paraná”, da Série História das Paisagens, dos autores João Batista Sena Costa, Roberto Vizeu Lima Pinheiro, Mauro Roberto de Lima Júnior, Adriana Modesto Costa, Bruno Fernando Riffel e Leonardo Sena, foi lançada nesta terça-feira, 24, para cerca de 300 pessoas no Teatro Municipal.

Este é o primeiro livro dos 16 volumes da Série História das Paisagens, um verdadeiro convite para transportar o leitor para uma exuberante história da região da Serra da Canastra e da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná. A obra aborda, por exemplo, eventos naturais que moldaram o aspecto geral do planeta. O foco da narrativa está em partes das regiões Sudeste e Sul do Brasil, nas paisagens que em diferentes momentos dominavam grande parte do rio Paraná, desde as nascentes da Serra da Canastra, no Triângulo Mineiro, até a Foz de Iguaçu, nos últimos 500 milhões de anos.