Macro vence no jogo de ida da final do Campeonato Feminino de Futebol de Campo

Em decisão contra o Barão, Macro fez 2 a 1 na primeira partida da decisão.

Macro e Barão começaram a decidir o Campeonato Feminino de Futebol de Campo realizado pela Administração Municipal, através da Secretaria de Esportes, na tarde de sábado, 12, no Estádio Fausto Alvim. O campeonato, que teve quatro equipes nessa primeira edição, já está na última fase do torneio. Quem venceu a primeira partida da decisão foi o Macro pelo placar de 2 a 1.

Muitas delas não tinham pisado no gramado do Estádio Fausto Alvim, mas fizeram um grande jogo que atraiu um bom público ao local. Durante os primeiros 90 minutos, o Macro saiu na frente e fez 1 a 0 com gol de Mariana, aos 8 minutos da etapa inicial. Alice, do Barão, empatou a partida aos 21 minutos ainda do primeiro tempo. Quando a final encaminhava para o placar da igualdade, Carol, em jogada individual, entrou na área e marcou o gol da vitória aos 44 minutos dentro do tempo de acréscimos, para recolocar o Macro no comando do marcador.

Com esse resultado, o Macro pode empatar ou perder por um gol de diferença, devido a vantagem de dois resultados iguais para equipe de melhor campanha realizada nas 1ª e 2ª fases que antecedem a final em dois jogos, para ser campeão. Ao Macro, vitória de dois ou mais gols de diferença leva a equipe para conquista do título da 1ª edição. Além de campeão e vice que receberá medalhas, a equipe da Secretaria Municipal de Esportes premiará a artilheira, a goleira menos vazada e o time mais disciplinado de todo o campeonato.

O jogo da volta será realizado no próximo domingo, 20 de maio, às 10 horas, no Estádio Municipal Fausto Alvim. Antes, às 8 horas, quatro equipes de categorias de base – Escolinhas do Projeto Bom de Bola, Bom Na Escola, realizado atualmente pela Secretaria de Esportes, do Dínamo, do Cruzeiro e do Chute Inicial Corinthians – entram em campo para disputa de um quadrangular envolvendo atletas de 11 a 14 anos.

Macro 2×1 Barão

Macro: Mayara; Carina, Claudinha, Izabella e Brenda (Talita); Bárbara, Suellen (Rayssa), Carol e Amanda; Joyce (Samanta) e Mariana (Janine). Treinador: Eltinho

Barão: Pamela; Lígia, Débora, Layenne (Laiane Freitas) (Sabrina) e Lara (Carla); Heloísa, Rose, Batatinha e Alice; Paulinha e Stella. Treinador: Dudu

Arbitragem: Odair José, auxiliado por Vicente dos Reis e Vítor Jailson, da Liga Araxaense de Desportos (LAD)