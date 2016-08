A magia encantou pais e filhos do CSD

Pais e filhos, alunos do Colégio São Domingos, assistiram a um show de mágicas na manhã de sábado, 20 de agosto, na fonte Dona Beja, no Barreiro.

O mágico Tonny Odahkann, que veio de Belo Horizonte, envolveu as famílias num momento de descontração e magia.

Ser pai é dádiva de Deus. É a melhor alegria que eu poderia ter. Só tenho a agradecer ao CSD por ter me proporcionado passar o Dia dos Pais mais perto do meu filho. O primeiro Dia dos Pais a gente nunca esquece!

Antônio Edson de Oliveira Junior, pai do João Gabriel Vilaça Oliveira – Maternal 1 A

Um dia literalmente “mágico”. Sob um clima sensacional, a equipe dominicana, mais uma vez, surpreendeu na comemoração do Dia dos Pais. Famílias reunidas com um único propósito: a interação entre pais, esposas, filhos e a tradicional família Dominicana. Os olhares das crianças vidravam em meio a tanta alegria e magia! Papais e mamães voltaram a ser crianças, participando de momentos mágicos e inesquecíveis. Agradeço a Deus, à minha querida filha Flávia e a toda equipe do CSD por ter tido uma manhã tão especial!

Mauro Marcos da Rocha Junior, pai da Flávia Moura Rocha – 5° ano A e Gustavo Moura Rocha – 8° ano C

Muito positivo os encontros no Barreiro. As atividades e atrações são sempre bem legais e os momentos fortalecem a amizade entre pais, alunos e toda a comunidade CSD.

Germano Soraggi, pai da Branca Amaral Soraggi – 1° ano B

Foi muito divertido e prazeroso o sábado que passamos juntos no Barreiro, comemorando o Dia dos Pais. A interação das famílias com o mágico proporcionou uma atmosfera agradável e festiva. Parabéns ao CSD pela organização. Já estamos ansiosos pelo próximo!

Flávio José Barbosa Francelin, pai do Flávio Henrique Borges Francelin – 3° ano A e da Maria Clara Borges Francelin – 5° ano A

Este é o jeito CSD de homenagear as famílias!