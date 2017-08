Mais um CBS será realizado em Minas Gerais

Este ano está sendo ótimo para Minas Gerais se tratando de execução de torneios nacionais e internacionais. A competição que reúne seleções estaduais de diferentes categorias foi confirmada em quatro sedes mineiras. Duas categorias já tiveram um desfecho e os eventos foram um grande sucesso. O município de Uberlândia recebeu duas categorias, sub-17 feminina, com os jogos realizados na Arena Praia Clube, e o Sub-18 masculina, com os jogos disputados no Ginásio Sabiazinho.

Entre os dias 1 e 6 de outubro, a categoria sub-19 feminina terá como sede o Município de São Sebastião do Paraíso. A cidade não mediu esforços para conseguir o campeonato e comemorar o aniversário da região. A Seleção Mineira já se prepara para esta competição ao comando do Marcello Bencardino.

Para completar o bom momento de Minas Gerais, foi confirmado o sediamento da Taça Potengi de Lucena (CBS Sub-15 feminino) na AABB/Araxá. O projeto “Geração Vôlei” tem apenas três anos de fundação e vem transformando a vida de crianças e adolescentes, entre 9 e 16 anos.

O Presidente da AABB Araxá, Sérgio Borges, se sente privilegiado em poder receber uma competição de alto nível junto ao projeto.

“É motivo de muito orgulho e um privilégio sediar um CBS, tendo apenas 03 anos de trabalho neste projeto. O sediamento deste campeonato elevará ainda mais a qualidade do nosso trabalho, além de alavancar o voleibol em nossa cidade e região” comentou o presidente.

Para poder viabilizar a competição em Araxá, Sérgio e o Superintendente da Regional do Triângulo Mineiro, Marco Basílio, iniciaram todo um processo de captação de parceiros e regulamentação, de acordo com os padrões documentados pela CBV. Além da CBMM e Banco do Brasil, parceiros tradicionais do projeto, outros empresários serão procurados para apoiarem o evento e dentro desta linha, HM elétrica e hidráulica já manifestou interesse em investir na competição e Sergio Borges irá manter mais alguns contatos neste período que antecede a competição para fechar todo o patrocínio do CBS

“Manifestamos nosso interesse em sediar o CBS após mantermos vários contatos com Marcos Basilio, superintendente da AR1. Buscamos apoio do empresariado e do poder público local e vimos a viabilidade da realização do evento. Pretendemos fazer um evento para ser lembrado na CBV, temos bons Ginásios, uma ótima estrutura hoteleira e somos uma cidade muito hospitaleira. Tem tudo para ser um grande CBS” concluiu Sérgio Borges.

O projeto “Geração Vôlei” foi idealizado visando a formação de novas atletas de Voleibol, além de contribuir para a formação do caráter e da personalidade das jovens atletas. O Trabalho teve início em Sacramento no final da década de 90 e rendeu grandes talentos para o Voleibol, caso de Camila Brait, Elis Bento, Glauciely Martins entre vários outros. Em Araxá, Maria Bethania contribuiu na formatação do projeto e atualmente comanda o grupo que em apenas dois anos já tem um título regional, um vice e um terceiro lugar no campeonato mineiro.

A Taça Potengi de Lucena acontece entre 11 e 16 de dezembro. No ano anterior, após o campeonato estadual sub-15, as atletas foram convocadas durante a premiação. A Seleção Mineira, do técnico Lindemberg, terminou o CBS com a medalha de bronze.