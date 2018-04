Marina Machado lança conto “As Fases da Lua”

A escritora araxaense Marina Machado, acaba de lançar o conto “As Fases da Lua”, seu segundo romance. O conto está liberado para download para clientes Kindle Unlimited na Amazon, e já figura entre os mais vendidos do site (top 100).

Radicada em Goiânia e advogada por formação, Marina estreiou com o romance “Uma Janela para o Céu”, publicado pela editora Novo Século com o selo Talentos da Literatura Brasileira. Ela esteve em Araxá, participando da última edição do Fliaraxá, onde autografou os exemplares dos conterrâneos.

Sinopse

“Depois do fim do namoro de uma década, tudo que Paola queria era viver novas experiências. Resolve aventurar-se em uma ida à cartomante, na tentativa de descobrir algo do seu futuro. Então, conhece Benjamin, que acredita ter sido enviado como um sinal de que a vida amorosa vai melhorar. Mas será que ela realmente encontrou o amor?”

Serviço

Conto “As Fases da Lua” – Marina Machado

Lançamento: 28/04/2018

Vendas na Amazon, clique aqui.