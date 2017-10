Mart Minas consolida Araxá como polo regional de desenvolvimento econômico

De imediato, serão criados cerca de 300 empregos diretos e indiretos.

A instalação da Rede Mart Minas em Araxá fortalece a cidade como polo regional de desenvolvimento, principalmente, na geração de empregos. O diretor-sócio da empresa, Murilo Martins, anunciou nesta quarta (27), que a empresa vai gerar cerca de 300 empregos diretos e indiretos na cidade. De acordo com ele, a rede de atacado e varejo será inaugurada no próximo dia 28 de novembro. Essa será a 25ª loja inaugurada pela rede Mart Minas no Estado.

Murilo ressalta que o apoio da Prefeitura de Araxá e da classe empresarial foi de fundamental importância para a instalação do Mart Minas no município. “Sem a Prefeitura apoiar a nossa vinda para Araxá não seria possível a implantação da empresa nesse curto espaço de tempo. O prefeito Aracely de Paula e a classe empresarial foram bastante receptivos com a instalação do Mart Minas na cidade. Trabalhamos em um modelo econômico onde oferecemos um preço mais barato que o supermercado e o hipermercado. O nosso objetivo é fazer bons negócios por aqui”, destacou fundador do Mart Minas.

O prefeito Aracely se refere à instalação do Mart Minas como um indicador do futuro econômico próspero para Araxá. “Quando a cidade cresce com as obras voltadas para o futuro, tudo isso atrai a visão de outras pessoas que não querem ser derrotadas pelo pessimismo. É um momento muito importante que a gente sente que a cidade está mudando em todos os setores. Não tenham dúvidas que o Mart Minas vai atrair outros empreendimentos para a cidade com a mesma vocação futurista”, afirma o prefeito.

A avenida Tenente Coronel Hermenegildo Magalhães e avenida Hitalo Ross, que já está sendo duplicada com aporte financeiro da Prefeitura de Araxá e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig), serão os dois acessos ao empreendimento. “Nós garantimos a direção do Mart Minas que poderia investir naquela área e que investiríamos na infraestrutura. Já iniciamos as obras da avenida Hitalo Ross. Temos 3 quilômetros de duplicação que vai passar pela Bem Brasil interligando todos aqueles bairros e criando uma nova opção de trânsito para aquele setor que era bastante deficitário”, ressalta o prefeito.