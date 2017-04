Mesa Diretora apresenta balanço de 100 dias de mandato na Câmara Municipal

Ao comemorar 100 dias de mandato da Legislatura 2017/2020, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Araxá apresentou, no início da Reunião Ordinária dessa terça-feira (11), um balanço das ações já desenvolvidas nos primeiros meses de trabalho na Casa, os projetos em realização e as novas propostas que estão sendo viabilizadas para o Poder Legislativo araxaense. A apresentação do balanço foi feita pelo Presidente Fabiano Santos Cunha (PRB).

Foram apresentados até o momento pelo Legislativo, ao todo, 227 proposituras entre Projetos de Lei, Indicações, Requerimentos, Projetos de Resolução e Moções. Três Fóruns Comunitários foram realizados para debater assuntos como as Vagas na Educação Pública Municipal, Reciclagem e situação das Cooperativas da cidade e o Preço dos Combustíveis em Araxá.

Outro assunto destacado pelo presidente foi o lançamento do “Projeto Líderes do Futuro – Uma Juventude Mais Cidadã”, que será promovido pela Escola do Legislativo com o objetivo de aproximar os jovens da Câmara. Fabiano também lembrou as reformas estruturais que estão sendo realizadas nas dependências da Câmara e que novas melhorias estão sendo providenciadas.

Dentre as melhorias, estão: padronização da identidade visual do prédio, inauguração do Arquivo do Legislativo “Kátia Regina Dias”, elaboração do projeto para construção de um almoxarifado e adequação do Projeto para construção do Plenarinho.

O Presidente aproveitou a oportunidade para anunciar a realização de uma palestra, com o empresário araxaense, Ricardo Zema, para todos os servidores da Casa, que será realizada na próxima semana. Em breve, outros cursos e palestras para capacitação dos servidores do legislativo serão promovidos. Ainda ressaltou que está sendo feito processo para compra de novos equipamentos para melhorar a transmissão ao vivo das reuniões realizadas na Casa.

Resumo da Tribuna

Fernanda Castelha (PSL)

Indicação – A implantação/construção de 01 (uma) ondulação transversal “quebra-molas” na Rua Celina Maria de Jesus, Bairro Aeroporto, próximo ao nº 250.

Indicação – Recapeamento de buracos na Rua Celina Maria de Jesus, Bairro Aeroporto.

Indicação – Pavimentação e recapeamento de buracos da Rua Quatro, Bairro Aeroporto II (esquina com Rua Celina Maria de Jesus, Bairro Aeroporto.

Indicação – Limpeza de área pública ao longo da Rua Quatro, Bairro Aeroporto II (esquina com Rua Celina Maria de Jesus.

Indicação – Limpeza e a desobstrução dos bueiros da Rua David Roberto de Rezende, Bairro Ana Pinto de Almeida.

Indicação – A construção de uma praça pública com instalação de equipamentos de ginástica adequados para a realização de exercício ao ar livre, na área institucional localizada no residencial Villa Mayor.

Fórum Comunitário – Para orientar a população sobre os animais abandonados da cidade de Araxá, Explicar como irá funcionar o Canil Municipal, quais suas responsabilidades e como conduzir as denúncias de maus tratos.

José Valdez da Silva (PMB)

Indicação – Encaminhar um caminhão pipa para uso diário no Aterro Sanitário de Araxá.

Indicação – Recuperação da Faixa de Pedestres na Avenida João Paulo II, em frente ao Supermercado ABC.

Indicação – Estudo de viabilidade de um redutor de velocidade na Rua Jaime Gotelip, no Bairro São Domingos, em frente a uma farmácia

Indicação – Melhorias no trânsito no final da Rua Jaime Gotelip Neto, no cruzamento com Avenida Auxiliadora Paiva, no Bairro Boa Vista.

Edinho Souza (PTB)

Projeto de Lei – Denominação de via pública, a Rua O, do Loteamento Vila das Artes, para Rua José Nicolau de Souza.

Indicação – Que estude possibilidade de revitalizar a Unicentro, com instalação de uma rampa até a Farmácia Municipal, que funciona no local, facilitando o acesso da população.

Indicação – Colocação de braços de iluminação nos postos da Rua Caetano Barbosa da Silva, para melhorar a segurança do local.

Indicação – Instalação de câmeras de videomonitoramento na Praça José Batista Sorinho, no Bairro São Geraldo.

Moção de Congratulações – aos atletas Jonathan Gonçalves de Castro, Patrícia Ribeiro Martins, Wesley Vaz e Jaqueline Ferreira Ordones, pela premiação de 1º lugar, em suas categorias, no 1º Treinão Solidário de Páscoa.

Moção de Congratulações – Ao Grupo “Corre Belas”, pela realização do 1º Treinão Solidário de Páscoa.

Carlos Roberto Rosa (SD)

Indicação – Construção de rotatória, em frente ao Supermercado ABC, na confluência da Rua Pará com a Avenida João Paulo II.

Indicação – Asfalto na Rua Fernando Parolini, no Bairro Bom Jesus, em Araxá.

Indicação – Construída de uma Passarela Central na Avenida João Paulo II até a entrada da Rua Argentina, a partir do Centro de Atendimento à Criança.

Indicação – Recapeamento nas Ruas Imbiaça, Mário Campos, Antônio Pereira Guimarães, Maria Guimarães Faria e Pedro Adolfo.

Robson Magela (PRB)

Moção de Pesar – Aos familiares de Heliana Mara de Paiva Rodrigues, que faleceu em 04 de abril de 2017.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá realize a revitalização da Praça João Amâncio, no bairro Urciano Lemos.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá estude a viabilidade da construção de uma intervenção no entroncamento da Avenida Luiz Geraldo da Silva, conhecida como a avenida da lavadora de batatas, com a Avenida Waldomira Lemos Guimarães, no início do bairro Pão de Açúcar.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá providencie a colocação de um redutor de velocidade na Avenida Waldomira Lemos Guimarães, no bairro Pão de Açúcar, na altura do número 905.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá providencie a devida sinalização de trânsito na rotatória localizada no início da Rua Wellington Lemos, no início do bairro Pão de Açúcar.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá providencie a limpeza e o recapeamento asfáltico nos bairros Jardim das Oliveiras, Vila Verde e Villa Mayor.

Indicação – Que a agência central dos Correios informe porque não realiza a entrega das correspondências enviadas para os moradores dos bairros Pão de Açúcar 3 e 4.

Indicação – Que seja investigada as causas da mortandade de peixes, registrada no dia 9 de abril de 2017 no Rio Capivara.

Indicação – Que a Prefeitura de Araxá firme convênio com a Associação de Amparo às Pessoas com Câncer de Araxá (Ampara) visando o repasse de recursos para a manutenção da entidade.

Raphael Rios (SD)

Indicação – Que a Assessoria de Trânsito e Transportes (Asttran) fiscalize o pátio da Igreja Matriz de São Domingos e seu entorno, coibindo a circulação e estacionamento de veículos.

Indicação – Que o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) fiscalize o pátio no entorno da Igreja Matriz de São Domingos, no Centro de Araxá, para coibir o comércio ambulante.

Indicação – Que estude viabilidade de apoio do município para algumas melhorias estruturais nas residências do Projeto Mãos na Massa, como por exemplo, construção de muros de arrimo.

Indicação – Que seja viabilizada a parceria com o Pequeno Jardineiro, para revitalizar a Praça Leandro Rodrigues da Silva, no Bairro Bela Vista.

Indicação – Que sejam destinados varredores para limpeza das Ruas do Bairro Bela Vista.

Indicação – Que sejam instaladas as placas denominativas de vias, no Bairro Bela Vista.

Indicação – Que seja providenciada sinalização horizontal no Bairro Bela Vista, especialmente no entroncamento da Rua Antônio Vieira Dornelas com Avenida Honório de Paiva Abreu.

Indicação – Melhorias na iluminação na Praça Leandro Rodrigues da Silva e instalação de equipamentos do Programa Ginástica na Praça,

Indicação – Instalação de rede pluvial ao longo de toda Avenida Honório de Paiva Abreu.

Indicação – Ao IPDSA, que fiscalize e notifique proprietário do último terreno vago na Rua Domingos Félix Gondin, no Bairro Bela Vista.

Indicação – Que seja providenciado o recapeamento da Rua Funcionário João Rosa, no Bairro Vila Jardim.

Indicação – Que seja feito recapeamento da Rua Alexandro Dumont, no Bairro Santa Luzia.

Indicação – A atleta Soraya Ribeiro, pela participação no 17º Campeonato de Fisiculturismo, realizado em BH.

Hudson Fiúza (PSL)

Indicação – Que seja estudada a possibilidade de construção de uma piscina semi-olímpica no 5º Pelotão do Corpo de Bombeiro Militar de Araxá.

Indicação – Colocação de semáforo de emergência em frente ao portão de entrada e saída do corpo de bombeiro, na Av. Damaso Drummond, 01 – Vila Guimarães.

Indicação – Que seja estudada a viabilidade de obra de infraestrutura completa do trecho compreendido entre as Avenidas Honório de Paiva Abreu e Totonho Pereira.

Indicação – Demarcação de vagas no estacionamento interno da Unioeste, que fica no Bairro Serra Morena.

Indicação – Relocação de poste de rede elétrica que se encontra em frente ao portão de entrada de garagem de residência situado na Rua Ypy Barbosa, 155 Veredas da Cidade, dificultando a entrada e saída de veículos do morador.

Projetos aprovados

Projeto de Lei 021/17 – Autoriza o Poder Executivo a apoiar eventos educacionais, esportivos, culturais, de turismo, entre outros, que atendam ao interesse público – O apoio aos supracitados eventos revela-se oportuno e imprescindível, uma vez que Araxá apresenta-se como município de inafastável vocação para receber eventos dos mais variados, quer sejam locais, nacionais e até mesmo internacionais, eventos esses que atraem grande público, fomentando de forma significativa o setor hoteleiro e o comércio em geral.

Projeto de Lei 022/17 – Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Rua João Ferreira Benfica, a Rua K do Loteamento Jardim Europa V.

Projeto de Lei 023/17 – Dispõe sobre denominação de Via Pública e dá outras providências – Avenida Luiz Gonzaga Batista, a Avenida Um do Loteamento Condomínio Villagio II.

Projeto der Lei 025/17 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento com a Liga Araxaense de Desportos (LAD) – Contribuição de R$ 65 mil, como forma de apoiar o desenvolvimento do esporte amador.