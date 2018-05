Ministério da Cultura promove oficina sobre edital de premiação de Culturas Populares

Segmentos da cultura popular local participaram da oficina promovida pelo chefe da Representação Regional de Minas, do Ministério da Cultura (Minc), Aníbal Macedo.

Araxá recebeu a oficina de esclarecimento sobre o edital de premiação de Culturas Populares – Selma do Coco (cantora e compositora homenageada nesta edição) – 2018, na noite de segunda-feira, 21, no Teatro Municipal. O chefe da Representação Regional de Minas, do Minc, Aníbal Macedo, apresentou aos gestores culturais e aos artistas da cultura popular, as orientações gerais sobre o Edital, instruções de preenchimento dos formulários de inscrição, modelos de documentos e prazos, dentre outros pontos. A realização da oficina contou com o apoio da Administração Municipal, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), e viabilizou o acesso às informações sobre o edital referente ao concurso com premiação promovido pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural do Minc.

A abertura da oficina foi feita pela diretora da Escola Municipal de Música, Cristiane Borges Santos, que, após dar boas-vindas e destacar a importância de estimular e fortalecer a cultura do povo brasileiro, convidou o grupo de Moçambique Mocidade Verde e Branco de Araxá para uma apresentação representando o potencial da expressão popular da cidade.

Representantes de segmentos da cultura popular local como do Conselho Municipal de Políticas Culturais, do Centro de Referência da Cultura Negra, dos Museus, da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, da Fundação ACIA, da Associação Carnavalesca de Araxá, de gestores culturais (dança, artes visuais, arte literária, teatro de bonecos, congados) participaram do evento.

Durante o encontro, Aníbal informou que a sexta edição do prêmio “Culturas Populares 2018 – Selma do Coco”, promovido pela Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC/MinC), é a maior premiação da cultura popular em termos de valores e número de premiados, concedida pelo MinC. Serão 200 prêmios para mestres e mestras (pessoa física); 180 para iniciativas de Grupos sem CNPJ; 70 para pessoas jurídicas sem fins lucrativos; 30 para pessoas jurídicas com ações comprovadas em acessibilidade cultural; e 20 para herdeiros de mestres e mestras já falecidos (in memoriam), totalizando 500 iniciativas. Cada uma será premiada em R$ 20 mil, valor este que representa o dobro da premiação destinada aos vencedores em 2017.

O prazo de inscrição se encerra no dia 13 de junho. Mais informações sobre o edital do prêmio “Culturas Populares 2018” podem ser consultadas no site do Ministério da Cultura www.cultura.gov.br.