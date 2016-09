Miriam Leitão participa do Festival Literário de Araxá nesta sexta-feira

A jornalista e escritora Miriam Leitão é uma das convidadas desta 5ª edição do Festival Literário de Araxá, o Fliaraxá, que ocorre entre 14 e 18 de setembro em Minas Gerais. A autora participa de um debate com Tatiana Salem Levy sobre “O tempo na literatura”, nesta sexta-feira (16/09) às18h20.

O assunto do tempo é recorrente nas obras de Miriam Leitão. Este ano ela lançou, pela Intrínseca, o livro História do futuro: O horizonte do Brasil no século XXI, uma minuciosa e audaciosa investigação sobre perspectivas para o país, apresentando o desafio de olhar para além do presente e mapear as principais tendências para as próximas décadas. O livro é fruto de quatro anos de entrevistas, viagens, análises de dados e depoimentos de especialistas que revelam o que está por vir — considerando as vocações e potencialidades do país. Já em seu romance Tempos extremos (Intrínseca), a autora transita do período da escravidão, no século XIX, aos subterrâneos do regime militar brasileiro, no século XX. A protagonista Larissa percorre diferentes momentos da História para desvendar os mistérios que envolvem a centenária fazenda Soledade de Sinhá, incrustada entre as montanhas de Minas Gerais.

SERVIÇO

Fliaraxá – Festival Literário de Araxá

Tema: O tempo na literatura

Convidados: Miriam Leitão e Tatiana Salem Levy

Local: Fundação Cultural Calmon Barreto | Auditório 1

Horário: 18h20 às 19h20