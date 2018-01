Mosaic Fertilizantes conclui processo de aquisição da Vale Fertilizantes

A Mosaic Fertilizantes, maior produtora global de fosfatados e potássio combinados, concluiu o processo de aquisição da Vale Fertilizantes, anunciado em dezembro de 2016. A empresa amplia sua posição como a maior produtora mundial de fosfatados e potássio combinados, com cerca de 50% de seus funcionários estrategicamente baseados no Brasil.

“Hoje damos início a uma nova jornada de transformação para construir uma empresa de agronegócio única no mercado brasileiro – que minera, produz, mistura e distribui nutrientes e ajuda o mundo a produzir os alimentos de que precisa. Encaramos essa jornada com uma combinação única de ativos valiosos e profissionais qualificados”, diz Rick McLellan, vice-presidente sênior da Mosaic Brasil.

A Mosaic Fertilizantes passa a operar no mercado da América do Sul com superfosfato (SSP), triplo superfosfato (TSP), fosfato monoamônico (MAP), fosfato dicálcico (DCP) e cloreto de potássio (KCl). A companhia também expande sua atuação no mercado de nutrição animal e passa a atuar em novos mercados, comercializando produtos industriais, como gesso e ácido sulfúrico.

A empresa passa a contar com uma capacidade operacional para produção de 27,2 milhões de toneladas de fosfato concentrado e potássio, representando 16,8 milhões de toneladas de fertilizantes fosfatados e 10,4 milhões de toneladas de potássio, respectivamente.

Como parte da negociação inicial entre as partes, Luciano Siani Pires, CFO da Vale desde 2012, foi eleito para fazer parte do Conselho de Administração da Mosaic, com atuação vigente a partir desta segunda-feira. Antes de seu papel atual, ocupou cargos nas áreas de Planejamento Estratégico, Recursos Humanos e Governança na Vale S.A. e também trabalhou na McKinsey & Company e no Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES). O Sr. Siani Pires é brasileiro, e possui um MBA em Finanças pela New York University (Leonard N. Stern School of Business), trazendo ampla experiência em finanças, mercado de capitais, estratégia e fertilizantes ao Conselho de Administração da Companhia.

Sobre a Mosaic Fertilizantes

A Mosaic Fertilizantes é a maior produtora global de fosfatados e potássio combinados. Com a missão de ajudar o mundo a produzir os alimentos de que precisa, entrega cerca de 27,2 milhões de toneladas de fertilizantes para 40 países. No Brasil, atua na produção, importação, comercialização e distribuição de fertilizantes para aplicação em diversas culturas agrícolas, além do desenvolvimento de produtos para nutrição animal e comercialização de produtos industriais. Possui unidades, próprias e contratadas, em dez estados brasileiros e no Paraguai. Por meio do Instituto Mosaic, promove ações de responsabilidade social na grande maioria das localidades onde está instalada. A empresa também é controladora do terminal portuário da Fospar, em Paranaguá. Para mais informações, visite www.mosaicco.com.br.