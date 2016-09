Dentro da programação da Mostra Olhares, está acontecendo a festa no Recanto do idoso, onde estão sendo vendidas peças de artesanato que os internos criaram nas oficinas do Projeto GerAÇÃO– Entreolhares com Arte.

O projeto é realizado no Recanto do Idoso São Vicente de Paulo, por alunos voluntários do Colégio São Domingos, desde 2010.

São realizadas oficinas semanais de pintura, artesanato, além de visitas, passeios, festas e campanhas de atendimento às necessidades da instituição.