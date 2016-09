Motociclista fica ferido em acidente na avenida Pedro de Paula Lemos; confira as ocorrências

Um acidente de trânsito ocorrido na avenida Pedro de Paula Lemos, Setor Norte, deixou um motociclista de 21 anos ferido, na tarde de segunda-feira (19).

De acordo com a ocorrência registrada pela Polícia Militar (PM), uma mulher de 61 anos relatou que dirigia seu carro pela via pública, e ao contornar uma rotatória o motociclista que seguia logo atrás bateu na sua lateral e caiu no chão.

Ele foi socorrido pelos bombeiros militares ao Pronto Atendimento Municipal (PAM) com diversas escoriações pelo corpo, onde ficou em observação.

A moto da vítima, uma Honda XRE 300, estava com documentação atrasada, exercício de 2015, e foi removida ao pátio credenciado do Detran.

O veículo da condutora de 61 anos foi liberado por estar com a documentação devidamente atualizada.

A ocorrência foi entregue à Polícia Civil para as demais providências.

Condutor inabilitado foge de blitz e é preso durante perseguição policial

Na segunda-feira (19), pouco depois da 0h, a PM realizava operação “Trânsito Seguro” em uma das rodovias de acesso a Araxá, quando deram ordem de parada para um veículo Palio que passava pelo local.

De acordo com a ocorrência, no momento em que percebeu que seria abordado, o condutor acelerou o carro jogando-o para cima dos policiais e saiu em alta velocidade em direção à cidade, fazendo manobras perigosas e colocando em risco sua própria integridade física e a de terceiros. Ele foi acompanhado pelos policiais e só parou quando teve um dos pneus do seu carro furado.

Após a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor ou dentro de carro, mas ele alegou que fugiu por não ter habilitação.

Diante o exposto, o condutor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.

Mascarados roubam posto de gasolina no Setor Norte

Na segunda-feira (20), por volta das 20h, a PM foi acionada e compareceu a um posto de gasolina no bairro Domingos Zema, onde funcionários relataram que dois homens mascarados chegaram ao local e anunciaram o roubo.

Um deles pegou dinheiro do caixa da loja de conveniência e o outro foi ao frentista, roubando o dinheiro que estava com ele

Os autores fugiram em bicicletas pela rua que fica atrás do posto. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que também flagrou uma mulher participando do crime, cumprido papel de olheira enquanto o roubo era realizado.

Diligências estão sendo realizadas na tentativa de prender os criminosos.