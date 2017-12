Mudas de espécies nativas são plantadas pela Codemig no Barreiro

Nesta quinta (7), a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) realizou o plantio de 29 mudas espécies nativas no Barreiro. A iniciativa contou com a participação de aproximadamente 30 pessoas, entre moradores e profissionais da Codemig.

O plantio foi feito no entorno do canal do Lago Norte, após a supressão de uma paineira danificada (árvore da espécie Ceiba speciosa), ao lado da Igreja do Barreiro. As diretrizes da ação foram estabelecidas em conjunto entre técnicos da Codemig e do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPSDA).