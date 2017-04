Mulher furta carteira em banco e acaba presa pela PM

Nesta terça-feira (25), a Polícia Militar foi solicitada e compareceu na Antônio Carlos, Centro, onde ocorreu um furto.

A vítima de 54 anos, relatou que enquanto utilizava o caixa eletrônico do banco, se distraiu por alguns instantes trocando de caixa. Ela esqueceu sua carteira no caixa anterior com certa quantia em dinheiro e documentos.

Uma mulher encontrou a carteira e fugiu. Após verificar as filmagens, a Polícia Militar efetuou rastreamento e localizou a autora. Ela negou que tinha pegado a carteira.

Depois que os militares mostraram a autora nas filmagens ela confessou o crime. A autora disse que retirou uma quantia em dinheiro e jogou a carteira em uma lixeira na av. Getúlio Vargas.

Os documentos e o dinheiro foram recuperados e devolvidos a autora.

Diante do exposto, a autora S.S.C. (37 anos), foi presa em flagrante delito e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.