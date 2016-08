Mulher sofre agressões do companheiro e é socorrida desacordada ao PAM; confira as ocorrências.

Na quarta-feira (24), por volta das 21h, a Polícia Militar (PM) compareceu à rua Pepururé, região central de Araxá, onde populares relataram que um homem de 27 anos agrediu sua companheira de 59 anos. Com as agressões, ela ficou desacordada e foi socorrida por terceiros ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).

O autor foi localizado e preso na residência do casal. Posteriormente, os policiais foram ao PAM, onde encontraram a vítima aguardando atendimento médico. Ela relatou que por sem motivo algum foi agredida pelo companheiro com socos, chutes e enforcamento.

Ela permaneceu no PAM em observação e o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

PM prende homem que furtou botijão de gás de padaria

Na quarta-feira (24), por volta das 17h, a PM prendeu um homem de 51 anos que furtou um botijão de gás de uma padaria no Centro de Araxá.

De acordo com o solicitante, que trabalha no local, o autor entrou pelos fundos, pegou o botijão e saiu pelo portão lateral, levando o botijão a um estabelecimento comercial que fica na rua Imbiaçá, onde tentou vendê-lo pelo valor de R$ 50.

O solicitante disse foi ao estabelecimento onde o produto era oferecido e explicou a procedência do mesmo. Em seguida, o autor retornou à padaria, sendo acompanhado pelo solicitante, para a devolução do botijão.

Ele foi mantido no local até a chegada da PM, sendo preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.

PM prende homem por desobediência

Na quarta-feira (24), por volta das 21h, a PM compareceu em um supermercado no bairro Santa Mônica, onde, segundo relatos de vários solicitantes, um homem entrou no estabelecimento com um telefone celular de alto valor e tentou vendê-lo a várias pessoas por R$ 100, ou seja, bem abaixo do valor de mercado.

Após a negativa de todas as pessoas presentes, o autor saiu do local em direção à rua Marcolino Coelho Borges, onde, depois de algum tempo, ele foi localizado, mas ao perceber a aproximação dos policiais entrou em uma casa e negou-se a sair, sendo necessária a intervenção policial.

Ao ser abordado, o autor, um homem de 31 anos, ainda tentou resistir à prisão, mas foi dominado e preso em flagrante delito por desobediência e resistência.

O telefone celular não foi encontrado. O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.