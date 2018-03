Música, emoção e homenagens no lançamento do Álbum Histórico das Famílias Araxaenses

A noite do último dia 26 de março foi diferente e especial em Araxá. Esta foi a data escolhida, para o lançamento do terceiro livro do escritor e artista plástico araxaense, José Dagualberto Borges – intitulado Álbum Histórico das Famílias Araxaenses. O Teatro Municipal de Araxá foi o palco da festa, que recebeu dezenas de amigos, familiares, imprensa e convidados especiais.

O jornalista Alexandre César foi o mestre de cerimônia, com assessoria exclusiva da Presidente da Fundação Cultural Calmom Barreto, Annette Akel. A noite começou com a apresentação musical da Orquestra Camerata de Araxá

Discursaram, destacando o trabalho do autor, Annette Akel (Presidente da FCCB), Tarcísio Cardoso ( Presidente da Academia Araxaense de Letras), Magaly Cunha (advogada, musicita), Suely Borges (esposa de José Dagualberto) e Maria Laura Resende (Irmã Laura). Muito emocionado, o autor José Dagulaberto Borges, agradeceu a presença de todos e disse que, “ este é um momento marcante em minha vida, pois hoje estou realizando um sonho antigo de homenagear amigos, familias tradicionais e pessoas que ajudaram a construir a história de nossa Araxá.”

No final o escritor fez uma sessão de autógrafos especial para os convidados.

O livro Álbum Histórico das Famílias Araxaenses’, de autoria de José Dagulaberto Borges, tem 198 páginas ilustradas com 1.080 fotografias inéditas e exclusivas das mais tradicionais famílias de Araxá. O livro, Álbum Histórico das Famílias Araxaenses’ , tem a chancela do Ministério da Cultura por meio do Governo Federal, através da Lei de Incentivo à Cultura ( Pronac – 171080 ) e patrocínio da empresa CBMM .

O evento teve o apoio e parceria especiais da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, Teatro Municipal de Araxá e da Presidente da FCCB – Annette Akel.