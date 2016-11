Natal Contra o Câncer visa arrecadar recursos para o centro de quimioterapia da Santa Casa

A Santa Casa de Misericórdia realizou o lançamento da campanha Natal Contra o Câncer, que visa arrecadar recursos para a conclusão do centro de quimioterapia do hospital. O prefeito Aracely de Paula e a vice-prefeita Lídia Jordão participaram da solenidade de lançamento, na última semana, que contou também com as presenças do deputado estadual Bosco, do provedor da Santa Casa Antônio Ribeiro da Silva, da diretora administrativa do hospital Diane Dutra e do pároco da Paróquia Sagrada Família, padre Márcio André Soares, que idealizou a campanha.

Também participou da solenidade o Dr. Délcio Scandiuzzi, presidente da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central (ACCBC), que é a instituição filantrópica mantenedora do hospital Dr. Hélio Angotti, de Uberaba. Com o apoio da Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a Santa Casa firmou convênio com o hospital Dr. Hélio Angotti visando a implantação de serviços oncológicos.

O padre Márcio André relatou que não procurou a Prefeitura de Araxá para solicitar os recursos necessários para a conclusão do centro de quimioterapia da Santa Casa por entender que é preciso mobilizar a comunidade em prol desta causa e criar o hábito da realização de campanhas na cidade para a manutenção do tratamento, assim como já acontece com os hospitais do Câncer de Barretos e Dr. Hélio Angotti.

O prefeito Aracely parabenizou o padre Márcio pela iniciativa e destacou a importância da campanha. Ele ressaltou que a Prefeitura de Araxá é parceira da Santa Casa em várias ações. Desde dezembro de 2014, a Administração Municipal já repassou mais de R$ 3 milhões para o hospital. Aracely afirmou que a Prefeitura apoia a campanha Natal Contra o Câncer.